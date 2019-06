Quel temps pour les premiers jours de vacances? Découvrez nos tendances météo jusque fin juin

À l'exception d'un passage orageux demain, cette semaine d'examens sera belle avec un air doux et un ciel où le soleil brillera généreusement. Mais qu'en sera-t-il de la semaine prochaine à l'occasion de la remise des bulletins puis des premiers jours de grandes vacances ? On commence par la bonne ou la mauvaise nouvelle :-) ? La bonne est que l'institut royal de météorologie (IRM) nous annonce que "le risque d'averses abondantes diminue fortement". Temps relativement sec donc et pas de cordes qui nous tomberont dessus. La mauvaise est que si on ne sera pas mouillé par la pluie, on ne risque pas non plus de l'être de transpiration. Le temps va en effet se rafraîchir avec, en fin de semaine prochaine, plusieurs jours où les maxima seront sous les 20°C (19, en fait). "Nous nous retrouverons probablement dans un courant d'ouest légèrement plus frais", prédit l'IRM.