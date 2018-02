Quelles sont les principales erreurs à éviter pour ne pas trop souffrir du froid?

Il fait très froid depuis plusieurs jours et ça va s'empirer cette semaine. On s'attend notamment à des températures autour de -10 et -15°. Comment vous protéger pour ne pas trop souffrir du froid?

Une vague de froid frappe la Belgique. Il fait moins 10° dans certaines vallées ardennaises. Alerte jaune de l'IRM, l'institut royal météorologique, qui concerne aujourd’hui les provinces de Namur, de Liège et de Luxembourg et qui s'étendra dès demain au Hainaut, puis à toute la Belgique mercredi.





"Il faut prendre un cache-col, des gants, une écharpe"



Les organismes vont souffrir et il faudra être prudent, notamment si vous faites du sport dehors. Pour ceux qui préfèrent les activités intérieures, sous une bonne couverture, là aussi attention, les chocs thermiques peuvent être rudes. En effet, lorsqu’il fait beau, on a tendance à sous-estimer les températures extérieures, selon le médecin Yasmine Khemiri. "Vous êtes chez vous, il fait très chaud, vous allez dans la rue, il fait très froid et vous sortez très peu vêtu. Il faut prendre un cache-col, des gants, une écharpe", conseille-t-elle. L'idée de superposer trois couches est également bonne. Entre elles, les espaces d'air protègeront le corps du froid. L'idéal étant que la dernière couche soit aussi coupe-vent.





Vitamines naturelles



Beaucoup de Belges font aussi un petit détour par la pharmacie pour s’offrir un petit shoot de vitamines. C’est une bonne idée, mais il faut que ce soit un shoot vitamines naturelles ou par comprimé. "Vous avez des vitamines C dans les oranges, dans la vitamine E dans le cresson, de la vitamine A dans les poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau", précise le docteur Khemiri.





Que manger et boire?



L’alimentation aussi est à surveiller. Par exemple, le gras n’est pas conseillé. Mais que manger alors ? "On prend simplement de temps en temps un steak ou du poulet, de la volaille, du poisson aussi et limiter tout ce qui est sauce", détaille Manon Desmet, diététicienne, au micro de Vincent Chevalier pour Bel RTL. Il faut également boire beaucoup d’eau ou de soupes, car on se déshydrate beaucoup, parce que l’air froid et sec ça déshydrate. Autre conseil, évitez les boissons chaudes alcoolisées.

Autre tentation: se jeter sur un thé brûlant. Là encore, mauvaise idée. Confronté au chaud ou au froid, le corps lutte pour rééquilibrer sa température, résultat, il va perdre de l'énergie. Mieux vaut boire un thé ou un potage plus tiède pour se réchauffer durablement.





Chauffage



Autre erreur que l’on fait pour tenter d’avoir moins froid: augmenter le chauffage avant le coucher. Attention, la température idéale dans une chambre doit, en effet, être de 19°.