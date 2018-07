Quelques degrés de plus jeudi

(Belga) Le mercure devrait monter d'un cran jeudi par rapport à la veille, avec des maxima jusqu'à 26-27 degrés en Campine, selon les prévisions de l'IRM. En début de journée, de la brume et des nuages bas seront présents par endroits, mais le soleil devrait ensuite s'installer sur la quasi totalité du territoire.

Des cumulus, accompagnés d'une possible ondée locale, apparaitront durant l'après-midi mais le temps devrait rester généralement sec sur la plus grande partie du pays. Mercredi après-midi, le soleil aura déjà largement inondé le pays, avec une alternance entre éclaircies et nuages. Une averse isolée reste localement possible. (Belga)