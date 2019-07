Quelques degrés de plus mardi

(Belga) Un temps calme, sec et généralement ensoleillé dominera le ciel belge durant l'après-midi de lundi, avec des maxima de 20-21°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 22 ou 23° à la côte et de 23 à 25 degrés ailleurs. Des passages nuageux sont possibles. Un vent faible de secteur ouest à sud­-ouest, de direction variable ensuite, est prévu sur l'intérieur des terres, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Le vent sera modéré à la côte, d'abord de secteur ouest, sud-ouest, puis de secteur nord, ensuite nord, nord-est. La nuit verra un ciel dégagé et calme partout, et des températures très douces dans les grandes villes: 16-17 degrés, tandis que les minima iront de 11 à 15 degrés ailleurs. En fin de nuit, quelques gouttes pourraient arroser la côte. Mardi, périodes ensoleillées et nuageuses alterneront. Quelques averses seront possibles près du littoral, puis potentiellement un peu partout, de manière localisée, en fin de journée. Il fera plus chaud que lundi, avec des températures jusqu'à 27 degrés. Sur les hauteurs, on ne dépassera cependant pas 23 à 24 degrés. Un vent faible à modéré de secteur sud à sud­-est est attendu, qui s'orientera ensuite au secteur sud­-ouest et deviendra modéré à assez fort avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. (Belga)