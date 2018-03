Quelques éclaircies entre les nuages et les gouttes

(Belga) Le temps sera couvert mercredi avec l'une ou l'autre averse, annonce l'IRM. Il fera jusqu'à 9 degrés.

Les averses pourraient devenir assez intenses par endroits, avec un risque de grésil et un coup de tonnerre. En Ardenne, elles pourront prendre un caractère hivernal. En fin de journée, les éclaircies s'élargiront. Les maxima seront compris entre 3 et 7 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre 8 et 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud. Dans la nuit de mercredi à jeudi, il fera d'abord sec avec de larges éclaircies. Ensuite, la nébulosité augmentera et de faibles pluies se produiront. En Ardenne, quelques flocons de neige seront possibles. Les minima seront compris entre -2 et +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et entre +2 et +4 degrés ailleurs. Jeudi, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est. Les maxima seront compris entre 6 et 10 degrés. Le vent de sud-ouest gagnera en intensité avec des rafales de 50 à 60 km/h. (Belga)