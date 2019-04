Quelques éclaircies jusque mercredi où les températures dégringoleront progressivement

(Belga) Lundi après-midi, le temps sera assez ensoleillé même si davantage de cumulus se formeront dans les terres au fil des heures, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima oscilleront entre 12° et 17°, sous un vent faible à modéré de secteur nord.

Lundi soir et durant la nuit, la nébulosité augmentera et le ciel deviendra couvert. Par endroits, quelques gouttes de pluie ne sont pas exclues. A l'aube, de la brume et du brouillard pourront se former localement. Les minima descendront entre 5° et 9°. Mardi, le temps restera sec, le ciel alternant tout de même entre nuages et éclaircies. Les maxima varieront entre 12° à la mer et 17° ou 18° en Campine. La journée du 1er mai débutera avec des brumes et brouillards dans la plupart des régions, puis des cumulus alterneront avec quelques petites éclaircies mais le temps restera sec. Les maxima seront voisins de 16° dans le centre du pays. De jeudi à samedi, le ciel sera nuageux, accompagné de pluie, et des températures chutant progressivement jusqu'à des maxima compris entre 5° et 10° sous un vent bien présent de nord-nord-ouest. (Belga)