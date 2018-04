Quelques éclaircies lundi après-midi

(Belga) L'IRM prévoit pour ce lundi après-midi un temps assez doux avec parfois de belles éclaircies et des températures de 13° ou 14° sur les hauts plateaux de l'Ardenne et dans la zone côtière à 17° ou 18° dans la plupart des autres régions. Le vent sera modéré d'ouest, le long du littoral modéré à assez fort d'ouest à sud- ouest avec des pointes de 50 km/h.

Lundi soir et la nuit suivante, le ciel voilé deviendra progressivement très nuageux sur le nord-ouest du pays. Les minima seront de 4° sur le hauts plateaux de l'Ardenne à 10° dans la région côtière. Mardi, la nébulosité deviendra très abondante et quelques petites pluies ou bruines déborderont parfois sur les provinces du nord. Le sud du pays profitera encore de quelques rayons de soleil. Il fait toujours assez doux avec des maxima de 13° ou 14° dans la région côtière et sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 15° ou 16° dans la plupart des régions et 17° sur le sud du pays. Mercredi, la nébulosité sera d'abord abondante avec quelques périodes de pluie. Ensuite, des éclaircies pourront probablement se faufiler entre les nuages mais le risque d'une averse sera également présent. Les maxima oscilleront entre 12° en Hautes Fagnes et 16° en Campine. Jeudi, le temps sera encore légèrement variable avec des éclaircies mais également des périodes très nuageuses parfois accompagnées de quelques précipitations. On attend 9° à 14°. Vendredi, le temps sera d'abord généralement sec mais relativement nuageux. Le risque de précipitations sera plus marqué en fin de journée. Les maxima flirteront avec les 15° degrés à Bruxelles.