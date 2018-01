Quelques éclaircies mercredi avant la grisaille mercredi et jeudi

(Belga) Il fera doux mais toujours très couvert ces prochains jours. Quelques éclaircies seront présentes mardi sous des maxima à deux chiffres.

Mardi après-midi, après quelques éclaircies, le ciel deviendra très nuageux partout, avec de faibles pluies ou de la bruine à partir de l'ouest. Les maxima seront compris entre 5 et 8 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, et entre 8 et 12 degrés ailleurs. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales autour de 50 ou 60 km/h. Dans la nuit de mardi à mercredi, le ciel restera couvert en Ardenne avec toujours de faibles pluies ou de la bruine. Sur le reste du pays, le temps sera encore venteux mais plus sec avec seulement quelques bruines éparses, sous un ciel souvent nuageux. Les températures resteront très douces, comprises entre 5 et 11 degrés en début de soirée et 8 et 12 degrés en fin de nuit. Mercredi, le ciel sera souvent nuageux avec quelques bruines, essentiellement sur le relief de l'Ardenne. Il fera très doux pour la saison avec des maxima de 8 degrés en Hautes-Fagnes à 13, voir localement 14 degrés, en plaine. Le vent gagnera en intensité, avec des rafales entre 65 et 75 km/h, voire localement de 80 km/h. Durant la soirée et la nuit de mercredi à jeudi, des pluies, parfois soutenues, toucheront l'ensemble du pays. Jeudi matin, la nébulosité sera abondante sur l'ensemble du pays avec des précipitations faibles à modérées au sud du sillon Sambre et Meuse tandis qu'ailleurs le temps devrait être généralement sec. En cours d'après-midi, le temps deviendra généralement sec partout avec des éclaircies principalement sur l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 5 degrés en Hautes Fagnes et 9 degrés sur le centre et l'ouest. Le vent de sud-ouest sera généralement modéré. (Belga)