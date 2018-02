Quelques gouttes encore attendues dans l'extrême ouest de la Belgique

(Belga) Le ciel sera très nuageux dans l'ouest du pays mardi apportant éventuellement encore quelques gouttes dans l'extrême ouest, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo. Ailleurs, par contre, il fera sec avec quelques périodes ensoleillées, surtout dans l'est. Il soufflera un vent faible d'est, qui reviendra au nord-est tout en devenant progressivement modéré. Les maxima atteindront 0 degré en Hautes-Fagnes et 5 ou 6 degrés en plaine.

Durant la nuit, le temps restera sec partout avec de larges éclaircies. Il gèlera cependant pratiquement dans toutes les régions. Les minima oscilleront entre 0 degré à la côte, -1 et -3 degrés dans le centre du pays et -7 degrés en Hautes-Fagnes. Mercredi, de belles périodes ensoleillées sont attendues malgré quelques champs nuageux et un désagréable vent de nord-est. Le mercure se situera entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 5 degrés dans le centre et l'ouest du pays. "Durant le restant de la semaine et le prochain week-end, sous l'impulsion d'un puissant anticyclone sur la Scandinavie et la Russie, de l'air continental sec et froid nous atteindra depuis le nord-est", prévient l'IRM. "Le temps sera généralement ensoleillé avec des températures diurnes proches ou légèrement supérieures à 0 degré. Les gelées nocturnes seront modérées à fortes. Un vent piquant de nord-est accentuera encore l'impression de froid."