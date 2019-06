Quelques incidents sur le rails en raison des rafales

(Belga) Les rafales de vent de la nuit ont causé trois incidents sur le rail, indique samedi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Un arbre est tombé sur une caténaire à Melle vers 0h45, mettant à l'arrêt un train circulant entre Bruxelles et Ostende avec 150 passagers à bord. Celui-ci est finalement arrivé à Gand avec deux heures de retard. Une situation similaire s'est produite entre Landen et Waremme vers 5h10. La situation a néanmoins pu être rétablie en une demi-heure. Enfin, entre Oostakker et Beervelde, une clôture a atterri sur le rail vers 6h30. Une voie est encore perturbée, précise Infrabel. (Belga)