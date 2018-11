Quelques journées au sec

(Belga) Un temps nuageux est attendu cet après-midi sur l'est du pays, alors que quelques éclaircies se manifesteront sur l'ouest. Le temps devrait rester sec, pour des maxima compris entre 3 degrés en Haute Ardenne et 6 ou 7 degrés en Basse et Moyenne Belgique.

En soirée, les nuages resteront présents. La nuit sera sèche, avec des minima de -2 degrés en Ardenne à 1 ou 2 degrés en Flandre. Au sol, les gelées seront généralisées, avec le risque de formation de plaques de givre. Jeudi, le temps devrait rester généralement sec également, sous un ciel nuageux. Vendredi offrira une météo assez similaire.