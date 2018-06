Quelques nuages avant le retour du soleil et d'un temps estival

(Belga) Les nuages domineront le ciel lundi matin, avant d'être chassés par le soleil à partir du nord-ouest du pays. Le thermomètre affichera des valeurs comprises entre 16 degrés en Hautes-Fagnes, 20 degrés au littoral et 20 à 24 degrés ailleurs, selon les prévisions de l'IRM. Le vent sera modéré et soufflera de secteur nord.

Dans la nuit de lundi à mardi, le ciel sera dégagé dans toutes les régions. Les minima seront proches de 6 degrés en haute Belgique, de 13 degrés dans le centre et de 14 degrés au littoral. Le vent sera faible et de secteur nord, s'orientant ensuite au nord-est. Mardi, après la dissipation de la grisaille matinale, nous bénéficierons d'une belle journée estivale et généralement ensoleillée. Sous l'influence d'un vent modéré de nord à nord-est, les maxima oscilleront entre 22 et 23 degrés. Les jours suivants, le soleil sera toujours généreux, avec des températures qui grimperont jusqu'à 25 degrés mercredi et 27 degrés jeudi. (Belga)