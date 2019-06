Quelques nuages dans le ciel dimanche après-midi

(Belga) Dimanche après-midi, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit un temps généralement sec avec des champs nuageux qui dériveront surtout au nord du sillon Sambre et Meuse. En Ardenne, le temps sera plus ensoleillé. On prévoit un dégradé des maxima, de 21° à la côte à 29° ou 30° en Lorraine belge, avec des valeurs proches de 26° dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur ouest à nord-ouest.

Durant la nuit de dimanche à lundi, les nuages pourraient temporairement être plus nombreux dans le sud-est où une averse pourra même se produire. Les minima se situeront entre 11° en Hautes-Fagnes et 15°/16° à la côte ainsi qu'en Lorraine belge. Lundi, il fera sec et le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima, en baisse, seront compris entre 19° à la mer et 24° en Campine ainsi qu'en Lorraine belge. Mardi, il fera généralement sec avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Les maxima seront compris entre 19° sur les hauteurs de l'Ardenne et 24° en Lorraine belge. Mercredi, il fera ensoleillé et sec avec des maxima entre 19° à la côte et 24° en Lorraine belge. Jeudi, on aura un temps toujours assez ensoleillé avec quelques passages nuageux. Les maxima se situeront entre 19° au littoral et 25° dans le sud-est du pays. Vendredi, il y aura un peu plus de champs nuageux mais un temps toujours sec. Les maxima seront compris entre 21° à la côte et 26° degrés dans l'intérieur des terres. (Belga)