Quelques nuages et quelques gouttes

Un ciel partiellement nuageux avec possibilité d'une ondée locale, surtout sur l'ouest et le sud du pays, sera de mise mercredi après-midi, avec jusqu'à 20 degrés localement en Campine (14-17 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse).

Un ciel similaire est prévu pour la soirée, selon les dernières prévisions de l'IRM, avant qu'il ne se couvre davantage durant la nuit. De faibles pluies ou de la bruine apparaitront alors depuis l'ouest. Jeudi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec par moments de faibles pluies, puis le temps se fera plus sec et dégagé depuis l'ouest dans l'après-midi. Sur cette région, on pourra atteindre 20 degrés, mais le mercure ne dépassera pas 14 degrés sur les hauteurs. Le vent sera modéré, à parfois assez fort à la mer, d'ouest-sud-ouest. Les nuages referont leur apparition durant la nuit, sous des minima compris entre 8 et 13 degrés.