Quelques orages mercredi sur le sud-est avant un temps chaud et stable

(Belga) Il fera encore chaud ces prochains jours, le mercure franchissant les 30 degrés en plusieurs endroits du pays, selon les prévisions de l'IRM. Seuls quelques orages pourraient tomber sur le sud-est du territoire, mercredi après-midi. Dans cette région, le ciel sera plus nuageux avec éventuellement quelques averses.

Les maxima se situeront entre 23 degrés à la Côte et 31 degrés en Campine. Le vent sera faible. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le ciel se dégagera sur l'ensemble du pays. Les minima seront compris entre 13 et 18 degrés. Jeudi, le temps sera sec et ensoleillé malgré la formation de quelques nuages l'après-midi. Il fera encore un peu plus chaud avec des maxima de 24 degrés en bord de mer à 33 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré de secteur nord. La nuit de jeudi à vendredi sera étoilée et calme. Les températures resteront très douces avec des minima de 15 à 19 degrés. Vendredi, la journée sera estivale, ensoleillée et chaude avec des maxima de 29 degrés en Hautes-Fagnes à 35 degrés en Campine, avec des valeurs voisines de 32-33 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur nord-est à nord. Au littoral, une brise venant de la mer limitera les températures aux alentours de 26 degrés. Le week-end devrait encore être chaud et gorgé de soleil. (Belga)