Quelques rayons de soleil attendus mardi

La nébulosité sera variable ce lundi après-midi avec encore quelques averses, surtout sur le nord-est du pays. Sur le relief, les averses prendront un caractère hivernal et pourront rendre les routes glissantes. Les températures maximales varieront de 2 à 8°C, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent, généralement modéré, soufflera d'ouest à ouest-nord-ouest. À la Côte, il sera assez fort.

Pendant la nuit, une petite averse hivernale pourra encore se produire de manière isolée, surtout sur l'est du pays. Partout ailleurs, le temps sera généralement sec. Le mercure chutera à -2°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 0 à 2°C dans le centre. À la Côte, le thermomètre affichera 6°C. Le vent, d'ouest à nord-ouest, perdra en intensité dans l'intérieur des terres. Mardi, la journée sera marquée par un temps plus calme et quelques rayons de soleil. Les maxima oscilleront entre 2 et 8°C. Les jours suivants, le ciel restera assez clément mais les températures baisseront. La nuit, les gelées nocturnes seront généralisées.