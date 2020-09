Quelques rayons de soleil mercredi

(Belga) Nuages et éclaircies lutteront pour avoir l'avantage mercredi, après la dissipation de la grisaille matinale, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Point de goutte à l'horizon, si ce n'est un très léger risque d'averses dans le sud-est du pays. Les températures resteront fraîches en ce début septembre, avec 17 à 19 degrés en Ardenne et de 19 à 21 degrés dans les autres régions.

Peu de nuages viendront assombrir la soirée de mercredi mais ils s'accumuleront pendant la nuit. Les premières gouttes tomberont sur la Côte en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 6 et 14 degrés. Nuages et quelques faibles pluies seront au programme de jeudi. L'atmosphère se réchauffera quelque peu, avec des températures de 17 à 23 degrés prévues. Le vent soufflera modérément et assez fortement au littoral. Pas de changement pour vendredi, avec de la pluie et des nuages au menu. Un passage pluvieux plus intense traversera le pays durant la nuit suivante, éventuellement accompagné d'un coup de tonnerre. (Belga)