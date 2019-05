Quelques rayons de soleil viendront percer la grisaille ambiante

(Belga) Le soleil sera au rendez-vous ce mardi après-midi. Il commencera par pointer le bout de son nez dans les régions proches de la France avant de gagner lentement le centre du pays. Le temps restera par contre assez nuageux près des Pays-Bas et de l'Allemagne, où quelques gouttes de pluie ne sont pas à exclure, annonce l'Institut royal météorologique dans son bulletin de la mi-journée.

Les températures ne dépasseront pas 10°C dans les Hautes Fagnes, 14 ou 15°C en bord de mer et sous la couverture nuageuse dans le nord-est du pays, mais pourront atteindre 17 ou 18°C dans les régions frontalières avec la France. Un vent modéré soufflera de secteur nord-ouest, et faiblira en soirée. Cemercredi, la grisaille se lèvera assez rapidement au profit d'un temps calme avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Une petite averse isolée n'est toutefois pas exclue. Les températures varieront entre 14°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne, 16°C en bord de mer et 17 ou 18°C dans la plupart des autres régions. Jeudi, le ciel sera partiellement nuageux mais le temps restera généralement sec. Seule une faible averse locale sera possible l'après-midi, surtout près de la France. Les maxima seront compris entre 15 et 21°C. À partir de vendredi et durant le week-end prochain, le risque de pluie augmentera progressivement. (Belga)