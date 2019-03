Les rafales de vent font de nombreux dégâts, la circulation perturbée sur les routes

Les rafales de vent n'épargnent aucune région du pays. Arbres arrachés, toitures envolées, branches entravant les routes, poteaux électrique tombés...les dégâts sont nombreux ce dimanche après-midi.

Vous êtes nombreux à nous les signaler via le bouton orange Alertez-nous de notre site. Les rafales de vent annoncées ont déjà causé de nombreux dégâts en région, mais aussi à Bruxelles où une partie du toit du centre commercial "Docks" s'est envolée.



Photo envoyée via Alertez-nous

De grosses perturbations nous sont signalées sur l'A12 également où un arbre est couché sur la route.

Enfin la circulation est à l'arrêt complet (14h), sur le ring en direction de Waterloo à hauteur de la Forêt de Soignes créant d'importantes files.

A Jodoigne (Lathuy) dans le Brabant wallon, un arbre est tombé entravant la chaussée.

On nous signale également de nombreuses coupures d'électricité: à Chastre, Donceel, Morville, mais aussi à Saint Georges-sur-Meuse et en province du Luxembourg.

Le vent a fait tomber également un arbre à Namur à proximité de l'avenue du Val Saint-Georges. A Mettet, c'est le coq de l'église qui menace de tomber obligeant les pompiers à intervenir.

En province du Hainaut, les services de secours de Wallonie picarde sont déjà intervenus à une centaine de reprises ce dimanche à la suite des dégâts causés par la tempête qui frappe depuis ce matin le Hainaut occidental. On ne déplore aucun blessé. "Les premiers appels pour des interventions ont commencé ce matin vers 08h00. Les équipes sont actuellement sur le terrain aux quatre coins de Wallonie picarde. A 13h30, on en était à une centaine d'interventions. Fort heureusement, à cette heure, on ne déplore aucun blessé", indique le major Olivier Lowagie, commandant de la zone de secours de Wallonie picarde (Hainaut occidental). En début de matinée, les pompiers sont intervenus à une trentaine de reprises pour des arbres et branches entravant la circulation, notamment sur la E42 à Vaulx (Tournai) mais aussi dans les localités d'Ath, Flobecq et Bernissart. Les interventions ont aussi porté sur des câbles électriques couchés au sol, ce qui a nécessité la venue d'Ores sur place.Après une période d'accalmie, les bourrasques de vent repris de plus belle vers 11h30. Les rafales ont frappé la région du Tournaisis, où des petits chapiteaux et des tonnelles se sont envolés, mais aussi les régions d'Ath et de Basècles. Peu avant 14h00, les vents tempétueux frappaient toujours le Hainaut occidental.

A Roux, c'est "un câble électrique sectionné en deux sur la rue de la Jonction. " Le vent aurait fait tomber un arbre qui aurait ensuite fini sa course sur le câble le sectionnant en deux, d'après un alerteur.

A Gosselies, on nous signale également des dégâts avec la chute d'un poteau électrique.

Par ailleurs, en région liégeoise, les grands vents annoncés par l'IRM sur le territoire ont emporté un toit ce dimanche, en fin de matinée, a-t-on appris auprès de la police de Liège. Le quai Timmermans et la rue Ernest Solvay ont été fermés à la circulation dans les deux sens, à hauteur du garage Volvo à Liège. Un toit s'est envolé ce dimanche en fin de matinée est est tombé sur la chaussée. Les voiries resteront fermées jusqu'à la fin de l'intervention des services de secours.

A Chênée d'énormes branches ont cédé sous le poids du vent.

On nous signale également de fortes rafales de vent en région bruxelloise, à Uccle plus précisement.

Dans le Brabant flamand aussi, le vent a également fait des dégâts. Xavier, un habitant de Meise, nous a envoyé une photo du toit de son abri de jardin qui s'est envolé ce dimanche après-midi.