Rafales de vent jusqu'à 100 km/h et fortes averses: des centaines de pompiers mobilisés dans tout le pays

La nuit a été très mouvementée. De violentes rafales et de fortes averses se sont abattues sur le pays. Ce matin encore, une zone de pluie active se situe dans l'est du pays, avec des rafales pouvant atteindre des valeurs comprises entre 80 et 100 km/h. Ailleurs, le vent s'affaiblira graduellement, indique l'Institut Royal météorologique, qui a émis une alerte jaune pour tout le pays, et ce jusqu'à 9 heures du matin.

Toutes les provinces concernées

Toutes les provinces sont concernées, avec des centaines de pompiers mobilisés en ce moment sur le terrain pour des arbres arrachés, des tuiles qui tombent des toits. Michel Méan, porte-parole de la zone de secours Hainaut Est, explique avoir eu une dizaine d'intervention sur sa zone, "Un peu partout, il y a Chimay, Virelles, Charleroi, des panneaux d'isolation d'un bâtiment de construction en face des TEC à Jumet qui se sont envolés et qui allaient vers l'autoroute...". Un trempoline s'est également envolé dans le ciel carolo.

La zone Hainaut centre compte, elle, une vingtaine d'interventions. En province de Luxembourg : les missions se sont enchainées sur Marche-en-Famenne, Saint Hubert, Florenville et Virton, également pour des arbres tombés à terre. Des interventions ont eu lieu dans le Namurois également.

Les pompiers brabançons, eux, concentrent leurs interventions sur Wavre. A Ittre, un arbre entravait la circulation dans l'échangeur de la E42. C'est compliqué également sur les routes, avec notamment un accident sur la E411 à Walhain.

Prudence

Il est conseillé de lever le pied, car c'est là que la situation risque d'être compliquée ce matin. Pour rappel, il est conseillé d'appeler le 1722 pour les interventions non urgentes et le 112 au cas où la vie de quelqu'un est menacée.