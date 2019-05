Rangez - provisoirement - vos barbecues!

(Belga) Le temps restera instable et froid cette semaine, le thermomètre remontant toutefois en milieu de semaine pour plafonner à 15 degrés vendredi avant de repartir à la baisse pour le week-end, selon les prévisions de l'IRM.

Lundi, le risque d'averses persistera durant la journée avant de s'estomper en soirée. Les températures, elles, ne dépasseront pas 7 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 12 degrés en Flandre. Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec la possibilité d'une faible ondée. Les maxima seront encore frais pour la saison, compris entre 8 et 13 degrés. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud ou de direction variable, s'orientant au sud-est en fin de journée. Mercredi, après le passage d'une zone de pluie, le ciel sera partagé entre averses et éclaircies, sous des maxima de 13 degrés et un vent modéré de sud puis de sud-ouest. Jeudi et vendredi, la nébulosité sera variable avec des averses accompagnées d'orages parfois intenses. Les maxima atteindront 15 degrés dans le centre. Et le week-end ne s'annonce pas meilleur, avec une nouvelle zone de précipitations et d'orages attendue samedi sous des températures qui ne dépasseront pas les 14 degrés sous un vent qui se renforce pour devenir localement assez fort de secteur ouest. Dimanche, enfin, le thermomètre devrait culminer à 13 degrés.