Record battu: c'est le 8 avril le plus chaud de Belgique depuis le début des mesures

Ce dimanche 8 avril est le plus chaud jamais enregistré à Uccle depuis le début des mesures en 1901. Le mercure est grimpé jusqu'à 23,3 degrés à 15h, indique David Dehenauw, météorologue à l'IRM et sur RTL info. Le précédent record datait de 1969, lorsque le thermomètre affichait 22,7 degrés à Uccle un 8 avril.

Il faisait même un peu plus chaud à 15h à Kleine-Brogel, en Campine, avec une température de 23,6 degrés. Le temps est moins clément à la Côte, comme prévu, avec 11,8 degrés à Middelkerke. Samedi, le mercure avait pour la première fois franchi le cap des 20 degrés cette année à Uccle.





Et la suite ?

Jusque dimanche soir, le temps restera sec et chaud dans la plupart des régions avec du soleil et des champs nuageux. La suite s'annonce plutôt bonne au début de la semaine.

Le ciel sera partiellement nuageux et il fera généralement sec lundi matin, selon l'Institut royal météorologique. Dans l'ouest, il fera encore très nuageux et brumeux avec risque d'une ondée. Lundi après-midi, le temps deviendra instable, avant l'arrivée d'averses en provenance de la France, accompagnées d'un risque d'orage. Il soufflera un vent faible à modéré de nord-ouest qui reviendra en fin de journée au sud à sud-est dans l'est du pays. Les maxima atteindront entre 17 et 22 degrés dans l'intérieur du pays, contre 13 degrés à la mer en raison d'une brise de mer de Nord. Lundi soir et durant la nuit, le temps restera instable avec un risque d'averses et d'orages. Le mercure chutera autour de 7 ou 8 degrés au littoral et en Ardenne et autour de 10 ou 11 degrés dans le nord-est. Le vent sera faible à modéré et s'orientera progressivement au sud-est.

Le reste de la semaine prochaine s'annonce variable avec parfois des averses, éventuellement orageuses, et des maxima autour de 18 degrés dans le centre.