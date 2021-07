L'Institut royal météorologique (IRM) a enregistré un record de précipitations sur 48 heures en province de Liège, avec plus de 271 mm relevés à Jalhay et 217 mm à Spa. "C'est exceptionnel", a annoncé vendredi le responsable des prévisions météorologiques David Dehenauw sur Twitter. "Cela arrive statistiquement une fois en 200 ans. Normalement on relève 100 mm en juillet dans ces régions", a-t-il ajouté. Selon l'IRM, les quantités de précipitations relevées entre les 13 et 15 juillet dans l'est et le centre du pays, sont pour la plupart très abondantes et même extrêmes pour certaines. Les quantités de précipitations relevées en 48 heures dans les stations de Jalhay (271,5 mm), Spa (217,1 mm), du Mont Rigi (192,4 mm) et à Neu-Hattlich (189,0 mm) font état d'une période de retour largement supérieure à 100 ans.