Records de chaleur battus dans le sud-ouest des États-Unis

Le sud-ouest des États-Unis souffre depuis quelques jours d'une vague de chaleur, avec des températures atteignant les 38°C à Denver et jusqu'à 46°C à Phoenix. Dans le parc national de Death Valley, dans l'État de Californie, le mercure est monté jusqu'à 50°C, battant un record vieux de 100 ans, selon CNN.

La Death Valley est l'un des endroits les plus chauds sur Terre. Son précédent record de chaleur datait du 11 juin 1921 où la température de 121 degrés Fahrenheit avait été atteinte, soit 49,4°C environ. Samedi, la température a grimpé jusque 122 degrés Fahrenheit, soit 50°C. Des records de chaleur ont également été battus ailleurs dans le sud-ouest des États-Unis le week-end dernier. Quatre États du sud-ouest ont émis des alertes aux feux de forêt, en raison de ces températures élevées combinées à une faible humidité et des vents forts. Le service météorologique national s'attend à ce que la vague de chaleur s'étende dans le courant de la semaine à la côte est et au nord du pays. Les États les plus au nord, comme le Wisconsin et le Michigan, pourraient également atteindre des températures autour des 40°C, selon CNN. Selon le New York Times, la vague de chaleur devrait s'atténuer dans le sud-ouest lorsqu'elle gagnera l'autre côté du pays. Le quotidien rapporte que 75 millions d'Américains ont déjà été touchés par cette canicule.