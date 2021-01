Retour à la normale et fin de la phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes

(Belga) La phase de vigilance renforcée sur les routes wallonnes, activée mercredi, a été levée et la situation y est revenue à la normale, signale vendredi matin la Cellule d'Action Routière (CAR), composée du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), de la police fédérale de la route et du centre Perex. Cette décision fait suite à l'amélioration des conditions de circulation et des prévisions météorologiques plus favorables pour les prochains jours.

"Cependant, il est recommandé de rester extrêmement prudent car les températures vont légèrement remonter durant la journée avec, comme conséquence, la fonte de la neige encore présente qui rendra les sols humides. Ensuite, ce soir et cette nuit, les températures seront négatives et le gel va provoquer la formation de plaques de glace", met en garde la CAR. Le Centre régional de crise de Wallonie recommande également aux usagers, avant tout départ, de se renseigner quant aux conditions de circulation sur le réseau wallon (trafiroutes.wallonie.be ou www.inforoutes.be). (Belga)