Retour d'un soleil franc jeudi après quelques précipitations mardi et mercredi

(Belga) Mardi après-midi, le temps sera chaud et assez ensoleillé avec quelques résidus nuageux qui s'évacueront vers le nord-est, annonce l'Institut royal de météorologie. Les températures atteindront 22° le long du littoral, 25 à 27° dans la plupart des régions et 29° en Campine. Le vent s'orientera entre l'ouest et le nord-ouest et faiblira.

Mardi soir, le temps sera calme et assez ensoleillé tandis que la chaleur déclinera lentement. La nuit sera calme avec un ciel peu nuageux. Une zone pluvio-orageuse se développera sur la France et pourrait déborder en fin de nuit sur le sud du pays. Le vent sera faible de directions variables avec des minima de 13 à 18°. Mercredi, le temps sera chaud avec de belles périodes ensoleillées sur une grande partie du pays. De l'air plus instable remontera de la France et envahira le sud du pays avec quelques ondées orageuses possibles en Ardenne. Les maxima seront de 23° en bord de mer, 26 à 28° dans la plupart des régions et 30° en Campine. Le soleil sera franchement de retour à partir de jeudi et la chaleur s'accentuera avec des températures proches ou parfois supérieures à 30°. (Belga)