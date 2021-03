Retour d'un temps sec en soirée

(Belga) Le temps gris et les averses de jeudi laisseront la place à un temps plus sec et des éclaircies à partir de la soirée depuis le nord, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Vendredi sera froid et assez ensoleillé.

Jeudi après-midi, il fera très nuageux et parfois encore brumeux dans certaines régions. Quelques averses locales pourront encore tomber mais un temps plus sec progressera depuis le nord-ouest. Les températures atteindront autour de 6°C dans la moitié nord et de 8°C ou 9°C dans le sud. Jeudi soir, la nébulosité restera abondante avec quelques averses. Durant la nuit, le risque de quelques averses isolées se maintiendra et elles pourraient adopter un caractère hivernal en Moyenne et Haute Belgique. Les précipitations auront tout de même tendance à se raréfier. En seconde partie de nuit, des éclaircies se développeront dans le nord et l'ouest. En Ardenne mais aussi dans le nord du pays, de faibles gelées sont à craindre. Minima de -2°C à +3°C et vent modéré de nord. Vendredi, le temps restera sec avec beaucoup de nuages dans la partie sud du pays pour commencer la journée. Les autres régions profiteront déjà le matin de larges éclaircies. Au fil des heures, le soleil s'imposera partout mais les maxima ne dépasseront pas les 2°C en Ardenne à 7°C dans le centre. Le temps restera froid et ensoleillé pendant le week-end.