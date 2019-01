Retour de la neige dès cet après-midi en Ardenne

(Belga) La neige fera sa réapparition dès cet après-midi en Ardenne, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Durant la nuit, les chutes de neige auront tendance à se généraliser au sud du sillon Sambre et Meuse. De la neige fondante pourra également se produire dans le centre du pays.

Dimanche après-midi, la nébulosité sera variable à abondante avec des averses. Au sud du sillon Sambre et Meuse, la pluie se transformera en neige fondante et même en neige sur les hauts plateaux de l'Ardenne, plus particulièrement dans les Hautes Fagnes. En cours d'après-midi, le temps redeviendra progressivement plus sec sur l'ouest, puis sur le centre du pays avec même quelques éclaircies. Les températures maximales seront comprises entre 2 et 6 degrés. Le temps se refroidira ensuite progressivement en cours d'après-midi. Le vent modéré à assez fort s'oriente graduellement entre l'ouest et le nord-ouest. Les rafales atteindront 60 à 70 km/h, voire même 80 km/h le long du littoral. La nuit prochaine sera très venteuse avec des averses et de nouvelles chutes de neige en Ardenne. Les minima oscilleront entre -2 et +4 degrés Le temps restera hivernal la semaine prochaine, surtout en Ardenne avec de nouvelles chutes de neige prévues. Les autres régions seront, elles, confrontées à des averses de pluie ou de neige. (Belga)