Retour de la pluie dimanche, temps sec jusque là

(Belga) Un temps plutôt ensoleillé malgré quelques champs nuageux est prévu pour cette après-midi, selon les dernières prévisions de l'IRM. Par endroit, le mercure pourrait grimper en journée jusqu'à 25°, tandis qu'il redescendra jusqu'à 10 à 17° durant la nuit.

Le temps restera sec, aussi bien vendredi après-midi que durant la nuit suivante. Ce beau temps se poursuivra samedi et dans la nuit de samedi à dimanche. C'est en effet dimanche que la pluie devrait faire son retour, avec un ciel qui se couvrira petit à petit à partir du littoral et de la France. L'est et le nord-est du pays devraient rester secs le plus longtemps, peut-être même jusqu'en fin d'après-midi, mais toutes les régions finiront arrosées. Des maxima entre 19 et 24 degrés sont attendus ce dimanche. (Belga)