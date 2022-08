Retour de la pluie: voici l'impact de la sécheresse sur la capacité d'absorption des sols (vidéo)

Le retour de la pluie est prévu pour ce dimanche soir. Un retour très attendu, mais qui ne sera malheureusement pas totalement bénéfique pour les sols asséchés.

Nos prairies et nos sols sont en effet trop secs pour absorber de grosses quantités d'eau. Pour mieux visualiser le phénomène, voici une image d'une expérience réalisée par une université anglaise (voir photo ci-dessous) qui montre que l'eau du gobelet tout à gauche s'infiltre facilement dans le sol, tandis que le sol sur l'image tout à droite n'absorbe pas l'eau.





"En présence de matière organique, d'humus, on peut avoir des composés qui deviennent hydrophobes, qui vont repousser l'eau", explique Charles Bielders, un professeur spécialiste en conservation des sols à l'UCLouvain.

Ce qui peut provoquer des ruissellements et même dans certains cas, des inondations. Un phénomène accentué sur certains types de sol, notamment dans les champs, où des croutes de terre se sont formées.

"On voit des morceaux de ces croutes de battance. On voit que la surface du sol est complètement refermée. L'eau va pénétrer plus difficilement à travers cette croute", ajoute Charles Bielders.

Dans les cultures de Laurent, le maïs pourrait le plus souffrir des intempéries. "Ici, en cas d'orage massif ou de grêle, le maïs pourrait se retrouvé hâché ou cloué au sol", indique-t-il. "Je ne dis pas que tout va rester là, mais je suis quand même optimiste. Cela dépend des quantités d'eau qu'on aura sur le dos."

D'autant que cette pluie, il l'attend depuis des semaines avec beaucoup d'impatience. "C'est une herbe qui n'a plus de valeur, d'ailleurs les vaches ne la mange pas", poursuit Laurent. Ses prairies sont complètement séchées. "Le sol va de toute façon devoir se réhabituer à recevoir de l'eau. Le pouvoir d'absorption de la terre va se réinstaller progressivement."

Les agriculteurs attendent avec impatience le retour de la pluie mais resteront attentifs à d'éventuels ruissellements.