Retour des averses et des nuages

(Belga) Après le week-end estival, les nuages reprendront possession du ciel ce lundi matin sur la plupart des régions, selon les prévisions de l'IRM. A l'ouest, ils seront accompagnés d'averses qui se déplaceront vers l'est en cours de journée, tandis qu'à l'arrière du pays le temps deviendra plus sec avec davantage d'éclaircies. Les températures oscilleront entre 20 et 21 degrés en Flandre et 20 et 24 degrés en Ardenne, sous un vent généralement modéré de secteur ouest.

Lundi soir et pendant la nuit, de larges éclaircies alterneront avec des champs nuageux. Le temps sera généralement sec sur la plupart des régions, avec des minima compris entre 11 et 13 degrés. Le vent, faible, soufflera de direction variable puis généralement d'est à sud­-est. Mardi, la journée débutera sous un temps d'abord sec sur la plupart des régions mais les nuages persisteront, parfois accompagnés de périodes de pluie ou d'averses orageuses. Le thermomètre affichera entre 20 degrés à la mer et 25 degrés en Lorraine belge et dans l'est. Le vent, faible à modéré, soufflera de secteur sud à sud­-est, tournant plus tard vers l'ouest au littoral. Les jours suivants, le temps restera inchangé. Averses et nuages se partageront le ciel jusqu'à samedi au moins. (Belga)