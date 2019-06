Retour des averses vendredi après-midi

(Belga) Ce vendredi après-midi, on assistera au retour de la pluie et des averses à partir de la France, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Il y aura un risque d'orage, plus marqué sur le nord et le relief. Les températures maximales iront de 19° à 24°. Il y aura aussi un risque de bourrasques de vent.

Durant la nuit de vendredi à samedi, le temps deviendra d'abord plus sec. Ensuite, le risque d'averses augmentera à nouveau. Le vent sera important avec des rafales de 80 à 90 km/h, voire plus par endroits. Les minima oscilleront entre 8° et 12°. Samedi, il y aura encore beaucoup de vent et quelques averses ou un peu de pluie. Les maxima grimperont jusqu'à localement 19°. Dimanche, le ciel sera d'abord voilé puis très nuageux. Il y aura un risque d'averse isolée en cours de journée. Les maxima seront proches de 20°. Lundi, le temps sera variable avec quelques averses le matin, devenant de plus en plus nombreuses l'après-midi. Les maxima seront compris entre 16° et 20°. Mardi, le ciel sera partiellement nuageux avec des averses en cours de journée, éventuellement orageuses. A la mi-journée, il y aura de 16° à 19°. Mercredi, le temps restera généralement sec sous une nébulosité variable avec tout de même un risque d'averse localisée. Maxima de 17° à 20°.