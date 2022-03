Retour du froid: "Ces élèves en classes vertes étaient hier en short et claquettes, là, ils ont les pieds coincés dans la glace"

Les météorologues tirent la sonnette d'alarme depuis quelques jours, et comme ils l'avaient annoncé, la neige a fait son grand retour ce 31 mars. Notre journaliste Michael Menten est au Signal de Botrange dans les Hautes-Fagnes, connu comme étant le point culminant de la Belgique, à 694 mètres d'altitude. Il nous explique que les paysages de cette nature sauvage se sont recouverts d'un imposant manteau blanc: "La neige tombe depuis 8h du matin. La poudreuse s'est confortablement installée. Sur le coup de 13 heures, il y avait entre trois et cinq centimètres de neige".

Apparemment, les touristes du Sud de la Belgique n'étaient pas tous prévenus que la météo allait se gâter en cette fin du mois de mars. Et de décrire une scène assez cocasse vécue par des élèves de terminale participant à des classes vertes: "Nous avons croisé tout à l'heure plusieurs classes de rhétorique qui effectuent un voyage scolaire dans les Hautes-Fagnes. Certains n'avaient pas du tout emporter les vêtements adéquats. Des élèves nous ont expliqué qu'ils étaient en short et claquettes hier et que, là, ils ont les pieds coincés dans la glace...".

> Prévisions météo: ce vendredi 1er avril va être très FROID et NEIGEUX, mais quid du week-end?



Ces averses hivernales se cantonnent ce midi en Hautes-Fagnes, mais attention, ce soir et cette nuit, une nouvelle perturbation arrive sur tout le pays. L' IRM a placé tout le territoire excepté le littoral en alerte jaune. Faites attention aux conditions glissantes sur les routes jusqu'à vendredi matin.

La neige est également déjà tombée en région germanophone, comme l'atteste cette photo prise ce jeudi matin à Honsfeld.

A Losheimergraben, il a fallu déneiger les véhicules avant de prendre la route.