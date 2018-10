Retour du soleil et jusqu'à 24 degrés attendus ce week-end

(Belga) Il y aura encore localement quelques champs nuageux ce jeudi après-midi mais le temps deviendra ensoleillé sur la plupart des régions. Les maxima oscilleront entre 15 et 20 degrés. Vendredi, le soleil se maintiendra et il fera très doux avec des maxima jusque 22 degrés. Jusque 24 degrés sont même attendus samedi, à en croire les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM), avant le retour des averses durant la nuit et pour la journée de dimanche. En début de semaine prochaine, il fera à nouveau sec, ensoleillé et progressivement assez doux.

Vendredi, le temps sera sec, ensoleillé et très doux avec des maxima de 17 ou 18 degrés sur les hauteurs ardennaises à 21 ou 22 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré et s'orientera au secteur sud. Durant la nuit de vendredi à samedi, le ciel restera généralement peu nuageux à serein. En fin de nuit, le temps deviendra brumeux par endroits. Des voiles d'altitude pourraient également atteindre la région côtière. Les minima se situeront entre 7 et 13 degrés. Samedi, le temps sera d'abord ensoleillé. Sur l'ouest, le soleil pourrait parfois être masqué par des voiles de nuages élevés. L'après-midi, les champs nuageux deviendront plus nombreux sur l'ouest. Il fera chaud pour la saison avec des maxima entre 18 degrés en Ardenne ainsi qu'à la côte, et localement 24 degrés en Campine. En soirée, la nébulosité deviendra aussi abondante dans les autres régions avec risque d'une averse ou de quelques pluies sur la partie ouest du territoire. Durant la nuit, la zone de précipitations s'enfoncera davantage dans l'intérieur du pays. En conséquence, il faudra d'abord encore composer avec quelques pluies ou averses dimanche. Ensuite, le temps redeviendra sec sur la moitié nord du pays. En fin de journée, la zone de précipitations quittera le territoire en direction de la France. Il fera moins chaud avec des maxima de 11 degrés en Ardenne à 16 ou 17 degrés dans le nord. (Belga)