Retour du soleil vendredi, prélude à un week-end lumineux

Le ciel sera couvert, mercredi après-midi, dans le centre et le nord du pays mais le temps devrait rester sec, selon les prévisions de l'IRM à la mi-journée. Les maxima seront compris entre 12 degrés en Hautes­ Fagnes et 19 degrés dans l'ouest, sous un vent généralement modéré qui soufflera de secteur nord à nord­-est. En soirée, les éclaircies gagneront la plupart des régions.

Durant la nuit, des nuages bas plus nombreux atteindront notre pays à partir du nord et quelques gouttes ne seront pas à exclure. Le sud du pays devrait toutefois conserver un temps sec sous un ciel partiellement nuageux. Les minima se situeront entre 1 degré sur les hauteurs ardennaises et 11 degrés à la côte, sous un vent généralement faible de directions variées ou d'est à nord­-est. Jeudi, la journée débutera sous les nuages mais ils se dissiperont au fil des heures pour laisser place à des éclaircies. Le thermomètre affichera environ 19 degrés. Le soleil reviendra vendredi, annonçant un week-end lumineux. Samedi, le mercure grimpera jusqu'à 26 degrés.