Retour en force du soleil jusque mercredi

(Belga) Après la dissipation de la grisaille matinale, la journée de lundi sera belle et ensoleillée avec des voiles d'altitude dans le nord-ouest du pays, indique l'Institut royal de météorologie. Au littoral, des nuages pourront apparaîtront depuis la mer dans l'après-midi. Les maxima se situeront entre 15° et 18°, sous un vent toujours faible et plutôt variable.

Lundi soir et dans la nuit, le temps sera calme et des voiles d'altitude transiteront sur le pays. De la brume, du brouillard ou des nuages bas ne seront pas exclus en fin de nuit en Ardenne. Les minima seront compris entre 3° et 9°. Mardi, il fera ensoleillé avec des nuages élevés. Dans le sud du pays, ces voiles d'altitude se dissiperont graduellement mais, dans le nord, ils resteront présents. Les maxima seront proches de 18° ou 19° à la Côte ainsi qu'en Ardenne et de 20° ou localement 21° ailleurs. Outre une journée nuageuse et pluvieuse en matinée jeudi, le soleil et les températures hautes seront de mise jusque samedi. (Belga)