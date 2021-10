Retour progressif de la pluie dans le courant de la semaine

(Belga) Si le temps restera encore assez beau lundi après-midi, des bancs de nuages envahiront progressivement le ciel au fil des heures, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Le temps restera néanmoins sec, avec des maxima de 12°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne à 16°C en Flandre.

Dans le courant de la soirée et de la nuit, la nébulosité deviendra plus abondante, puis une zone de pluie traversera la Belgique d'ouest en est. Le vent sera quant à lui modéré. Mardi matin, le ciel sera très nuageux avec encore quelques pluies résiduelles. Le temps redeviendra ensuite plus sec à partir de la France avec des éclaircies qui s'élargiront l'après-midi. Il fera très doux avec des maxima de 15°C en haute Ardenne à 20°C dans les régions proches de l'Hexagone. Mercredi, une zone de pluie accompagnée de vents soutenus traversera le territoire du littoral vers l'Ardenne et marquera la fin de cet épisode très doux. Elle pourra éventuellement être précédée de quelques averses ou d'un orage. À l'avant de ce front pluvieux, les températures pourront encore atteindre 15 à 19°C. (Belga)