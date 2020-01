Réveil dans le brouillard avant quelques belles éclaircies puis des nuages

(Belga) La Belgique se réveillera sous le brouillard mardi, mais de larges éclaircies feront ensuite leur apparition sur l'ouest et le centre, avant que davantage de nuages ne se développent l'après-midi. Ailleurs, le temps sera assez nuageux tout au long de la journée. Le temps sera doux pour la saison avec des températures oscillant entre 4 en Hautes Fagnes et 10 degrés dans l'ouest.

Ce soir et cette nuit, une nouvelle perturbation d'assez faible activité transitera sur le pays. La nébulosité augmentera à partir de l'ouest, ce qui occasionnera par moments de faibles pluies ou bruine sous une nébulosité abondante. Les minima, atteints en soirée, seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes à 9 degrés à la Côte. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, revenant au sud. Mercredi et jeudi, le ciel sera généralement très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses et des températures très douces, jusque 12 ou 13 degrés en plaine. Vendredi, le temps sera d'abord marqué par quelques pluies résiduelles, avant de devenir progressivement plus sec avec quelques éclaircies à partir de l'ouest.