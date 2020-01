Réveil dans les nuages ce vendredi avant le retour des éclaircies

(Belga) Jeudi après-midi, le ciel restera très nuageux à couvert avec quelques averses ou faibles pluies, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront toujours très doux avec des valeurs comprises entre 9°C en Hautes Fagnes et 13°C en plaine. Le vent de sud-sud-ouest soufflera modérément à assez fort. Des rafales pourront atteindre 50 km/h, voire un peu plus.

Ce soir, les pluies s'intensifieront. Seules quelques timides éclaircies pourront percer la couche nuageuse, pendant la nuit, avec toujours le risque de quelques averses locales. Les minima attendus s'échelonneront de 5 à 8°C. Vendredi, la journée débutera par un ciel très nuageux avec quelques pluies ou averses dans le sud-est. Ailleurs, il fera déjà pratiquement sec avec des éclaircies. Cette amélioration gagnera ensuite toutes les régions. Une averse restera possible, surtout en Ardenne. Il fera un peu moins doux avec des maxima de 5 à 9°C. Le vent sera modéré d'ouest à nord-ouest. En cours de journée, il s'orientera à l'ouest en faiblissant. Samedi sera comme une digression, où l'on profitera d'un temps sec toute une journée. De nombreux nuages, principalement élevés, seront néanmoins présents. Dans le sud-est du pays, des nuages bas pourront parfois se montrer tenaces. Les températures oscilleront entre 2°C en Hautes Fagnes et 7 ou 8°C sur le centre et l'ouest du pays. Dimanche, la nébulosité sera d'abord abondante avec quelques périodes de pluie, avant le retour d'un temps plus variable avec de faibles averses isolées et quelques éclaircies sur l'ouest et le centre. (Belga)