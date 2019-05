Risque d'averses avec des températures plus clémentes jeudi

(Belga) La pluie s'abattra sur le sud du pays jeudi. Dans le nord, le temps devrait par contre être sec, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans l'après-midi, la météo deviendra variable sur l'ensemble du territoire avec des averses, localement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés en Haute Belgique, jusqu'à localement 16 degrés en plaine. Le vent sera dans l'ensemble modéré de sud-est. Des rafales pouvant atteindre jusqu'à 55 km/h ou plus sont prévues.

Vendredi, la nébulosité sera variable à abondante avec un risque d'averses surtout sur le nord du pays. Ailleurs, le temps sera généralement sec. En fin d'après-midi, la nébulosité augmentera et en soirée de nouvelles pluies atteindront le pays par la frontière française. Les maxima seront proches de 15 ou 16 degrés dans le centre du pays. Les températures resteront basses ce week-end. Mais le soleil devrait faire son retour dès dimanche. Samedi, le ciel sera d'abord très nuageux dans le centre et la moitié est du pays avec parfois des pluies modérées. A partir de l'ouest, des éclaircies mais aussi un risque d'averses sont prévus. L'atmosphère reste bien fraîche avec des températures qui varieront de 11 à 15 degrés. Dimanche, retour d'un temps généralement sec avec du soleil en début de journée mais des passages nuageux plus nombreux l'après- midi. Les maxima seront proches de 13 degrés.