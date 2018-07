Risque d'averses orageuses sur l'extrême-sud du pays, du soleil partout ailleurs

(Belga) Vendredi après-midi, le temps sera souvent ensoleillé avec parfois des nuages cumuliformes, prévoit l'Institut royal météorologique. Sur l'extrême sud du pays, l'IRM prévoit toutefois quelques averses locales, éventuellement orageuses. Les maxima se situeront autour de 19 degrés à la côte, entre 22 et 25 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, autour de 25 ou 26 degrés dans le centre du pays, et de 27 ou 28 degrés en Campine.

Vendredi soir, une averse locale sera temporairement encore possible sur le sud de l'Ardenne et la Lorraine belge. Ensuite, le temps sera généralement sec, sous un ciel peu à partiellement nuageux. Dans le courant de la nuit, quelques gouttes de pluie ne seront pas exclues sous des champs nuageux plus épais. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés. Samedi, le temps sera ensoleillé dans l'ensemble avec à nouveau un risque de quelques averses locales éventuellement orageuses sur la partie sud de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés à la côte et 28 ou 29 degrés en Campine. Dimanche, la journée débutera sous le soleil. Ensuite, quelques nuages cumuliformes se développeront et pourraient même conduire à une averse, surtout dans le sud-est du pays. Ailleurs, le risque de précipitation sera très limité. Il fera très chaud avec des maxima de 23 degrés à la côte, 24 à 25 degrés en Ardenne et jusqu'à 28 ou 29 voire 30 degrés ailleurs. (Belga)