Risque d'orage sur le sud-est - Soleil et chaleur ailleurs

Les trente degrés seront atteints dans différentes régions de Belgique ce mercredi et le sud-est pourrait connaître l'un ou l'autre orage, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima iront de 23 degrés en bord de mer à 26 et 30 degrés dans l'intérieur. Le vent sera faible de directions variables, s'orientant ensuite entre le nord et le nord-ouest en devenant modéré. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le temps sera calme avec un ciel qui se dégagera. Les températures seront comprises entre 13 et 18 degrés. Jeudi, la journée restera chaude et ensoleillée malgré le développement de quelques cumulus l'après-midi. Les maxima se situeront entre 25 degrés en bord de mer et 32 degrés en Campine. Le vent sera faible, à parfois modéré à la Côte et sur les hauteurs de l'Ardenne, de secteur nord à nord-ouest.