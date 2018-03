(Belga) En fin de nuit et dimanche matin, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit des pluies pouvant localement être intenses et accompagnées d'orage. Par endroits, des cumuls de précipitations entre 15 et 20 l/m² en 6h seront possibles.

L'avertissement vaut pour la période comprise entre 5h00 et 15h00 dimanche 11 mars sur toutes les régions du pays. (Belga)