RTL INFO a suivi Junior, patrouilleur-dépanneur, en cette journée de neige et de verglas: "Il faut savoir jouer un petit peu le MacGyver"

La vague de froid s’installe en Belgique. Verglas et neige sont au programme depuis ce matin. La journée a été chargée pour les dépanneurs, à cause de glissades et de pannes de batterie. Les services d’assistance ont renforcé leur dispositif. Touring a par exemple réquisitionné plus de personnel, tant sur la route que dans les centres d’appel. RTL INFO a suivi un patrouilleur sur les régions de Charleroi et de Namur.

RTL INFO a suivi la journée d'un patrouilleur en cette journée froide et glissante. "On va vous la sortir de là, sans problème": à Heppignies, Junior Palacios tente de rassurer le propriétaire d'une petite citadine. Sa femme, qui était au volant, se retrouve en bien mauvaise posture: la voiture est en équilibre sur le bas de caisse. "Il y a un trottoir avec une bordure. Et avec la neige, elle n’a pas vu". Il s'agit d'une glissade de 20 bons centimètres. Sans le savoir faire du dépanneur, la voiture est immobilisée.

"Elle est coincée on doit improviser avec ce qu’on a. On a des morceaux de bois, un cric, voilà. On va faire en sorte de la sortir sans problème et sans faire de dégât ! Il faut savoir jouer un petit peu le MacGyver", plaisante le patrouilleur-dépanneur.

La journée des patrouilleurs est variée, avec de légers accrochages, la plupart du temps sans gravité et sans blessure. "On a des sorties de route, des démarrages, beaucoup de véhicules bloqués avec les freins… On va sur une intervention avec quelqu’un qui a certainement glissé".



Les ennuis surviennent à très basse vitesse. "Vous l’avez juste bien mise ! Vous n’avez rien abîmé !", lance Junior au conducteur d'une voiture posée sur une pierre indétectable sous la neige, en sortant d'une place de parking à Marcinelle. "Les gens sont quand même vachement prudents. En général, ils ont quand même fait attention à mettre des pneus hiver ou ce genre de choses. Ils sont très prudents. Ils évitent de sortir avec ce temps-ci".

Le dépanneur conseille de ne pas prendre la route lorsqu'on manque de confiance et quand on est mal équipé: "Ne prenez pas le risque, parce qu’un petit accident peut bloquer les services de secours, des épandeuses, beaucoup de gens".

La journée continue. Une journée de 10 heures, dans le camion. A Jumet, Junior intervient sur un accident mineur avec délit de fuite, le deuxième aujourd’hui. Il faut attendre le passage des agents de police.

Le patrouilleur reprendra ensuite son chemin... Avant une journée de mardi qu’il pressent bien chargée.