Sec et globalement ensoleillé, avant le retour des nuages jeudi

(Belga) Ce mercredi après-midi, le temps restera encore sec et assez ensoleillé avec à nouveau le développement de nuages cumuliformes, affirme l'Institut Royal Météorologique (IRM). Des voiles d'altitude sont aussi au programme. La nébulosité sera un peu plus importante sur la moitié nord-ouest du pays alors qu'il fera d'autant plus ensoleillé en se dirigeant vers le sud-est. Les maxima évolueront entre 18° en Hautes-Fagnes et 24° en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré de secteur nord.

Mercredi soir et la nuit prochaine, le temps deviendra d'abord peu nuageux à serein et il fera toujours sec. Ensuite, des nuages de moyenne altitude un peu plus nombreux arriveront sur l'ouest du pays. Un peu de brume sera possible. Les minima évolueront entre 6° et 11°. Jeudi, la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française dès la matinée. L'après-midi, il fera peu à partiellement nuageux avec davantage de périodes ensoleillées en se déplaçant vers l'est du territoire. Le temps sera toujours sec. Les maxima seront compris entre 21° en Hautes-Fagnes et 25° en Gaume. Vendredi, le temps deviendra plus instable. Il fera variable avec un ciel partiellement à très nuageux accompagné de périodes de pluie ou de quelques averses. Les maximas seront compris entre 18° sur les Hautes-Fagnes et 22°ou 23° ailleurs. (Belga)