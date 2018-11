Sec mais nuageux

(Belga) Vendredi après-midi, le temps restera sec avec des champs nuageux et quelques éclaircies indique l'IRM. Sur l'ouest, le ciel se dégagera temporairement en fin d'après-midi. Les maxima seront de 10° en Hautes Fagnes et de 14°dans le centre. Le vent sera modéré de sud-sud-est.

La nuit prochaine, la nébulosité augmentera et, vers minuit, des pluies sont déjà attendues sur l'ouest. Elles s'étendront vers le reste du pays pour atteindre l'est en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 7° en Ardenne à 10° ou 11° dans le centre et l'ouest. Le vent sera modéré de sud puis localement parfois assez fort avec des rafales de 45 à 60 km/h. Samedi, la pluie persistera sur l'est et le sud-est une bonne partie de la journée. Ailleurs, la pluie laissera assez vite la place à un temps variable avec donc des averses, des périodes de temps sec et quelques éclaircies (sur l'ouest). Les maxima varieront de 9° à 13° sous un vent modéré à localement assez fort de sud avec des pointes de 55 km/ h. Dimanche, nous resterons sous l'influence d'un flux maritime instable et perturbé. Le ciel sera partiellement ou très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest avec des rafales autour de 60 ou 70 km/h. Les maxima seront compris entre 10° sur les hauteurs de l'Ardenne et 14° ou 15°en plaine. Lundi, un système frontal actif ondulera sur notre territoire. Le temps sera alors souvent très nuageux et pluvieux. Les maxima seront compris entre 11° et 15° mais pourraient localement atteindre 16° ou 17° sur l'est. Mardi matin, le front pluvieux quittera nos régions par l'est et sera suivi d'un ciel changeant avec encore un risque de quelques averses, notamment dans la région côtière. L'après-midi, le temps deviendra généralement sec avec des éclaircies de plus en plus larges. Les maxima seront compris entre 8° et 11° en Ardenne, et entre 11° et 14° ailleurs. (Belga)