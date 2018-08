Sécheresse: Floreffe et Ferrières plus touchées par les restrictions de distribution d'eau qui visent plusieurs communes

Malgré un niveau d'eau qui reste très bas, certains tronçons des cours d'eau wallons seront à nouveau accessibles aux embarcations de loisirs dès mercredi, ressort-il de la réunion du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W) tenue mardi à Namur. Les restrictions d'eau qui visent certaines communes sont toutefois maintenues, sauf à Floreffe et Ferrières.

Les amateurs de balades nautiques pourront reprendre leur pagaie le 15 août. La cellule "sécheresse" du CRC-W a en effet décidé de lever partiellement à cette date l'interdiction de circuler sur les cours d'eau non navigables qui visait les kayaks, canoës et autres embarcations de loisirs.

"La mesure se justifiait pour des raisons de conservation de la nature et de risques sanitaires", mais ces derniers ne sont plus d'actualité. Toutefois, la surveillance reste de mise car les niveaux d'eau sont encore très bas et pourraient entraver la navigation. L'évolution des débits reste par ailleurs trop faible pour suspendre l'interdiction temporaire de pêche en eaux vives. Cette dernière est donc encore d'application, tout comme l'interdiction qui vise les centrales hydroélectriques. La mise à l'arrêt des turbines a en effet un impact favorable sur l'environnement naturel, estime le Centre de crise.



En vigueur jusqu'à la rentrée scolaire

Les restrictions en matière de distribution d'eau sont par ailleurs maintenues pour les communes de Somme-Leuze, Havelange, Hotton, Beauraing, Houyet, Ohey, Gesves, Durbuy, Sprimont, Vielsalm et Rochefort. Elles resteront en vigueur jusqu'à la rentrée scolaire pour cette dernière. Dans ces communes, il est dès lors interdit d'utiliser de l'eau de distribution pour laver son véhicule, quel qu'il soit, à l'aide d'un tuyau d'arrosage, sauf s'il est effectué par une entreprise professionnelle de nettoyage de véhicule. Il est également interdit de remplir des bassins, des piscines ou des mares, de nettoyer des façades, terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles, d'arroser des cours, pelouses, jardins ou terrains de sport, et encore d'arroser des bâtiments, sauf dans le cadre de travaux rendant cette opération indispensable.



Plus concernées par ces restrictions

À l'inverse, Floreffe et Ferrières ne sont désormais plus concernées par ces restrictions, précise la Société wallonne des eaux. Concernant les forêts, l'interdiction de faire des feux, y compris dans les zones prévues pour les barbecues, est maintenue. "Le reverdissement dû aux dernières précipitations ne sera que de courte durée et l'effet de dessèchement persiste", argumente le Service public de Wallonie.

Enfin, la situation agricole est jugée critique, par la cellule "sécheresse". "Des précipitations ne permettront pas de reprendre la pousse", déplore-t-elle. Les agriculteurs se voient toujours contraints d'utiliser l'eau de ville pour abreuver leurs bêtes, tandis que la récolte de fruits est préoccupante. Le SPW s'attend à des rendements inférieurs en pommes et à des poires de plus petits calibres. Les céréales ont, à l'inverse, produit un rendement correct. La cellule "sécheresse" se réunira jeudi 30 août afin de réévaluer la situation.