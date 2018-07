Si vous aimez ce soleil et ces températures, préparez-vous à un retour de bâton: "Il y a toujours un équilibre qui s’installe dans la nature"

Notre prévisionniste météo était l'invité d'Alix Battard dans le RTL INFO 13H. Il nous annonce la couleur pour la suite.

Le prévisionniste David Dehenauw était sur le plateau du RTL INFO 13H. Il explique que dès ce jeudi, nous serons officiellement en période de canicule. "Oui, à partir de demain, l’IRM parle d’une vague de chaleur, lorsqu’on a 5 jours consécutifs de 25 degrés ou plus à Uccle, dont trois de 30 ou plus. On sera officiellement demain en vague de chaleur en Belgique".





Cela va continuer encore longtemps ? que voyez-vous dans les modèles de prévision ?

"Ça va continuer encore longtemps. Demain et après-demain, ce seront les jours les plus chauds de l’année, avec des maximas de 35 ou 36 degrés sur le centre, et jusqu’à 37, 38 en Campine et peut être aussi en région liégeoise (en Hesbaye). Le week-end, il y aura quand même une accalmie, avec des maximas de 25, 26 degrés, peut-être aussi quelques faibles pluies, quelques légers orages. A partir de dimanche, et certainement à parti de lundi, on est reparti avec des maximas de 28, 30 degrés, beaucoup de sécheresse toujours, peut-être quelques orages de chaleur, mais ça ne va pas résoudre le problème".





Ce beau temps, on va le "payer" plus tard ?

"Je pense que ce sera le cas, puisqu'il y a toujours un équilibre qui s’installe dans la nature. On a eu des périodes de sécheresse l’année dernière, ça a duré un temps, et là on a eu un été qui était plus pluvieux que la normale, et aussi un automne plus pluvieux, donc je crois que dans les prochains mois, il y aura une compensation. Je ne sais quand, je ne sais pas comment, mais ça va se faire".