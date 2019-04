Soleil et chaleur au menu du week-end de Pâques

(Belga) Le temps sera ensoleillé et calme vendredi après-midi avec des maxima compris entre 18 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne ainsi qu'à la mer et 23 ou 24 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement modéré de secteur est. Une averse orageuse n'est toutefois pas exclue en fin d'après-midi sur le sud du pays, indique l'IRM dans ses prévisions à la mi-journée.

Vendredi soir, la menace orageuse persistera encore temporairement sur le sud du pays avant un retour au calme sur l'ensemble des régions. Les minima seront compris entre 5 degrés dans certaines vallées ardennaises et 10 degrés dans la plupart des grandes villes. Le vent deviendra généralement faible de secteur est à nord-est. Samedi, le soleil sera franc avec des maxima de 17 ou 18 degrés à la mer ainsi qu'en Ardenne à 23 ou 24 degrés dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur est à nord-est. Dimanche, la journée sera ensoleillée avec tout au plus quelques nuages élevés mais le temps restera toujours sec. Les températures atteindront 23 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré d'est à nord-est. L'après-midi, une brise de mer viendra rafraîchir l'atmosphère à la côte comme les jours précédents. Pour le lundi de Pâques, il fera sec, chaud et souvent ensoleillé malgré des voiles d'altitude. Le mercure atteindra 24 degrés en beaucoup d'endroits, sous un vent modéré d'est à sud-est. Il fera encore chaud mardi avec des maxima de 23 degrés dans de nombreuses régions.