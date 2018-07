Soleil et chaleur au programme

(Belga) Le soleil continuera de dominer le ciel mardi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il pourra toutefois être voilé par des nuages d'altitude depuis la frontière française. Les maxima oscilleront entre 23 degrés au littoral et 30 degrés en Campine.

Le vent, de secteur nord-est, sera faible à modéré, voire assez fort à la mer. En Ardenne, il sera faible et variable, de secteur est. En soirée et durant la nuit, les nuages se feront plus nombreux et le risque d'averse augmentera depuis la frontière avec la France. Le temps devrait toutefois rester sec en de nombreux endroits. Les minima seront compris entre 12 et 17 degrés. Mercredi, éclaircies et nuages se partageront le ciel et des averses orageuses pourront apparaître, principalement au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Côté mercure, les maxima attendront 21 degrés à la mer, de 22 à 25 degrés en Ardenne et entre 26 et 30 degrés en plaine. Le vent, de secteur nord à nord-est, sera faible à localement modéré, dans l'intérieur des terres et modéré de secteur nord-est à la Côte. Le temps devrait rester sec jeudi, hormis en Ardenne et en Lorraine, où un risque d'averses orageuses persistera. Le thermomètre affichera entre 21 et 28 degrés. (Belga)